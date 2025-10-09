Мир
05:38, 9 октября 2025

Генштаб Израиля дал приказ военным на фоне соглашения в Газе

Глава Генштаба Израиля Замир призвал армию готовиться к любому сценарию по Газе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Руководитель генерального штаба Израиля Эяль Замир приказал военным страны готовиться к любому развитию сценария на фоне соглашения об освобождении заложников из сектора Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Кроме того, начальник генштаба призвал все войска, как находящиеся на передовой, так и в тыловых районах, подготовить мощную оборону.

Как отмечается в заявлении, солдатам ЦАХАЛ также приказали подготовить силы, чтобы провести операцию по возвращению израильских заложников.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что заложники ХАМАС вернутся 13 октября. По его словам, в том числе будут возвращены и тела погибших.

Незадолго до этого американский лидер заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Он охарактеризовал это событие «великим днем» для арабского мира, поблагодарив Турцию, Катар и Египет за посредничество.

    Все новости