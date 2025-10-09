Медведев поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за участие северокорейских военных в освобождении Курской области. Об этом российский чиновник сообщил в своем Telegram.

«Отдельно поблагодарил Генерального секретаря ТПК товарища Ким Чен Ына за принятые союзнические решения, а бойцов контингента Корейской Народной Армии — за помощь Вооруженным силам России», — написал Медведев, отметив героизм солдат из Северной Кореи.

Ранее Медведев в ходе визита в Пхеньян возложил цветы к памятникам экс-лидерам КНДР Ким Ир Сену и Ким Чен Иру и склонил голову перед мемориалами глав государства.