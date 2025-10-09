Медведев возложил цветы к памятникам бывшим лидерам КНДР

Медведев в КНДР возложил цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе визита в Северную Корею возложил цветы к памятникам экс-лидерам КНДР Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Об этом сообщает ТАСС.

После установки корзины с цветами Медведев подошел к ней и отдал дань памяти бывшим главам государства поклоном головы.

В церемонии приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Северной Кореей Александр Козлов, глава фракции «Единой России» в Государственной Думе Владимир Васильев, губернатор Курской области Александр Хинштейн и другие члены российской делегации.

8 октября Дмитрий Медведев прибыл в КНДР во главе делегации «Единой России». Представители России приняли участие в торжествах по случаю 80-летия основания Трудовой партии страны.