Минобороны РФ: ВСУ подорвали аммиакопровод в ДНР при отступлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении подорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в районе населенного пункта Русин Яр Донецкой народной республики. Обвинения в адрес украинской стороны опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, целью ВСУ стала попытка снизить темпы наступления Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. Подрыв был осуществлен 9 октября около 13:05 по московскому времени, что привело к выбросу остатков аммиака через поврежденный участок.

В Минобороны подчеркнули, что пострадавших среди российских военных нет.

Ранее Служба внешней разведки Росси предупредила, что Украина готовит резонансную провокацию для втягивания Европы в вооруженный конфликт. Как стало известно, противник планировал забросить на территорию Польши диверсионно-разведывательную группу, якобы состоящую из военно­служащих российских и белорусских спецподразделений.