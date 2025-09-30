В России заявили, что Украина готовит провокацию. Ее цель — втянуть Европу в конфликт с Москвой. Что об этом известно?

СВР РФ сообщила о подготовке Киевом провокации для втягивания Европы в конфликт

Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о подготовке Украиной новой резонансной провокации для втягивания Европы в вооруженный конфликт. На этот раз интрига должна разворачиваться во­круг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из военно­служащих спецподразделений России и Белоруссии.

Сценарий провокации разработан Главным управлением разведки Министерства обороны (МО) Украины совместно с польскими спецслужбами. Не исключается, что срежиссированная операция будет сопря­жена с имитацией атаки на объекты критической инфраструкту­ры Польши, дабы усилить общественный резонанс, предупредили в СВР.

В ведомстве отметили, что кандидаты для участия в инсценировке уже подобраны. Это воюющие на сто­роне Вооруженных сил Украины (ВСУ) боевики из «легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и белорусского «полка имени Калиновского».

Цель провокации очевидна — продемонстрировать между­народному сообществу, что Москва раскручивает маховик эска­лации. В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к мак­симально жесткому, желательно военному, ответу России. Пе­ред лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания «большой войны» Служба внешней разведки России

Как сообщили в СВР, предполагается, что после «выявления и нейтрализации» ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, якобы изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше. «На фоне череды происшествий с "залетами российских беспилотников" в государства Европы подобное событие не должно оставить у польского и других европейских обывателей сомне­ний в том, что за всеми враждебными акциями стоят Москва и Минск», — раскрыли в СВР план провокации.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Ранее в МИД РФ предупредили о подготовке Киевом провокаций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также заявляла, что Киев планировал провести провокации в странах НАТО под ложным флагом и обвинить в них Россию. Дипломат уточнила, что речь идет о подготовке диверсий в Румынии и Польше, чтобы развязать конфликт между Россией и НАТО.

«План киевского режима состоит в следующем: отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА; оснастить их боевым поражающим элементом; направить управляемые украинскими специалистами БПЛА под видом "российских дронов" на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии; одновременно провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем Москву», — объяснила Захарова.

Причиной этого, добавила представитель внешнеполитического ведомства, является сокрушительное поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дипломат подчеркнула, что если информация о готовившихся провокациях подтвердится, то это будет означать, что Европа была как никогда близка к началу третьей мировой войны.

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

В придуманных Зеленским провокациях увидели отчаяние

Президент Украины Владимир Зеленский от отчаяния планирует бессмысленные провокации против России, в том числе с помощью инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Европе. Об этом ранее написал итальянский журналист Франческо Фустанео в статье для портала L’Antidiplomatico.

Фустанео подчеркнул, что Зеленский усиливает провокации против России на фоне падения украинского фронта. По мнению журналиста, украинский лидер понимает, что европейские страны утрачивают возможность поддерживать Киев. Поэтому Украине остается только добиваться эскалации конфликта.

«Каждое событие преувеличивается и вписывается в единую, зловещую историю», — предупредил автор.

Зеленский предложил Польше и Румынии вместе сбивать дроны над Украиной

Ранее Владимир Зеленский призвал Польшу и Румынию присоединиться и сбивать дроны над Украиной.

«У нас стоит ПВО — мы сбиваем все, что летит на нас и летит на Польшу. И также Польша сбивает самолетами все, что летит на них, и то, что летит на нас», — заявил он.

По его словам, так же может поступать и Румыния. При этом украинский лидер отметил, что на другие государства Киев не рассчитывает.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявлял, что европейским странам «пора прекратить истерики» и осознать, что у России нет интереса к эскалации конфликта и захвату их территории.