СВР России сообщило о подготовке Киевом резонансной провокации

Служба внешней разведки (СВР) России сообщило о подготовке Киевом резонансной провокации для втягивания Европы в вооруженный конфликт. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Разведка сообщает, что после провокаций с проникновением дронов на территорию Польшу и Румынии, в Киеве решили придумать новый способ втягивания Европы в конфликт с Россией. «На этот раз интрига должна разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии», — сообщили в ведомстве.

По словам ведомства, цель этой провокации — демонстрация нарратива о «раскручивании маховика эскалации» Москвой. Сам план, сообщает разведка, разработан украинскими и польскими спецслужбами, а участвовать в нем должны боевики из «легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и белорусского «полка имени Калиновского».

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу и Румынию присоединиться и сбивать дроны над его страной. При этом украинский лидер отметил, что на другие государства Киев не рассчитывает.