14:17, 27 сентября 2025Россия

В Госдуме отреагировали на сообщение о подготовке Киевом атаки на Европу

Шеремет назвал кощунством и терроризмом подготовку Киевом атаки на Европу
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал кощунством и терроризмом подготовку Украиной атаки на Европу. Слова парламентария приводит РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Киев планирует устроить провокации в странах НАТО под ложным флагом, чтобы обвинить в этом Россию. По ее данным, Украина собирается отремонтировать несколько сбитых или перехваченных беспилотников и, оснастив их поражающими элементами, под видом российских дронов направить на крупные транспортные хабы в Польше и Румынии.

Комментируя эту информацию, Шеремет выразил мнение, что европейским странам «пора прекратить истерики» и осознать, что у России нет интереса к эскалации конфликта и захвату их территории. «[Президент Украины Владимир] Зеленский заинтересован в разрастании спровоцированного Западом конфликта. Он способен ради спасения собственной шкуры в лучших традициях излюбленного им террора запустить отремонтированные российские беспилотники и ракеты советского образца по их территориям», — считает парламентарий.

20 сентября Зеленский призвал Польшу и Румынию присоединиться и сбивать дроны над Украиной. При этом украинский лидер отметил, что на другие государства Киев не рассчитывает.

