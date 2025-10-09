Многодетная мать из Москвы поддержала ВСУ и попала в СИЗО

В Москве суд арестовал многодетную мать за оправдание терроризма

В Москве суд арестовал на два месяца 45-летнюю многодетную мать Юлию Мирзалиеву за оправдание терроризма в сети. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, женщина радовалась вторжению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в 2024 году и поддерживала украинских бойцов на территории России. Она не признала вину. Задержанная заявила, что в ее квартиру ворвались полицейские, оскорбляли и разбросали все вещи.

Известно, что ранее многодетная мать жила в Костромской области. Там против нее опека заявила гражданский иск об ограничении родительских прав на троих детей за формирование у них «негативного отношения к окружающим и стране в целом», «неприязненные высказывания в адрес государства» и отсутствие постоянной работы. Кроме того, женщина трижды получала административный арест за мелкое хулиганство. Теперь она стала фигурантом уголовного дела.

