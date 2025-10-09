Юного сторонника «Азова» арестовали

В Красноярске суд отправил под домашний арест 17-летнего сторонника «Азова»

Центральный районным суд Красноярска отправил под домашний арест 17-летнего юношу за участие в националистическом объединении «Азов» (признано террористической организацией, запрещено в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Обвиняемый будет находиться под арестом два месяца.

Юноша был сторонником «Азова» и в апреле 2024 года вступил в его ряды путем общения в мессенджере. С апреля по август 2025 года он передавал своим подельникам информацию о расположении и деятельности штаба волонтерского отряда, который занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции (СВО). Кроме того, 17-летний подросток раскрыл личные данные своего родственника, который находится в зоне СВО.