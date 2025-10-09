Силовые структуры
15:27, 9 октября 2025Силовые структуры

Молодой россиянин пришел в полицию после неудачной попытки теракта

В Чувашии житель явился с повинной в полицию после неудачной попытки теракта
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Чувашии 19-летний житель явился с повинной в полицию после того, как попытался поджечь электроподстанцию железной дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным источника, молодой человек стал жертвой мошенников. В мае на него вышли неизвестные и, представляясь сотрудниками почты, Центробанка, правоохранительных органов, убедили оформить займы и перевести сто тысяч рублей на так называемый безопасный счет.

После этого звонящие стали пугать жертву уголовным преследованием и заставили пойти на теракт, устроив поджог в городе Канаш. На подготовку жителю Чувашии отправили деньги. Однако на месте план по не зависящим от молодого человека обстоятельствам провалился. После этого он понял, что был под воздействием мошенников, и направился в органы.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Однако явка с повинной может стать основанием для освобождения фигуранта от уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Верховный суд оставил без изменений 12-летний приговор жене российского инженера по делу о госизмене.

