Молодой россиянин пришел в полицию после неудачной попытки теракта

В Чувашии житель явился с повинной в полицию после неудачной попытки теракта

В Чувашии 19-летний житель явился с повинной в полицию после того, как попытался поджечь электроподстанцию железной дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным источника, молодой человек стал жертвой мошенников. В мае на него вышли неизвестные и, представляясь сотрудниками почты, Центробанка, правоохранительных органов, убедили оформить займы и перевести сто тысяч рублей на так называемый безопасный счет.

После этого звонящие стали пугать жертву уголовным преследованием и заставили пойти на теракт, устроив поджог в городе Канаш. На подготовку жителю Чувашии отправили деньги. Однако на месте план по не зависящим от молодого человека обстоятельствам провалился. После этого он понял, что был под воздействием мошенников, и направился в органы.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Однако явка с повинной может стать основанием для освобождения фигуранта от уголовной ответственности.

