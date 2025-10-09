Забота о себе
08:31, 13 октября 2025Забота о себе

Мужчинам назвали идеальное количество эякуляций в месяц

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Уролог Ванесса Москера рассказала, сколько раз в месяц в идеале должен эякулировать мужчина. Ее слова приводит издание La Prensa Grafica.

Как пояснила Москера, для профилактики различных заболеваний мужчине нужно эякулировать минимум 21 раз в месяц. Благодаря этому снижается риск развития рака простаты, усиливается выработка дофамина — гормона счастья, а также улучшается качество сна, уменьшаются тревожность и уровень стресса, добавила она.

При этом врач подчеркнула, что количество эякуляций может разниться в зависимости от возраста. Так, у мужчин младше 30 лет этот показатель доходит до 25 раз в месяц. «Для взрослых в возрасте от 30 до 50 лет этот показатель в среднем составляет от 10 до 20 раз в месяц. Для взрослых старше 50 лет этот показатель колеблется от 5 до 15 раз в месяц», — уточнила Москера.

Ранее андролог Ильнур Аглиуллин рассказал о признаках низкого уровня тестостерона. Он призвал обратить внимание на снижение либидо и ожирение.

