На Украине назвали денежный вопрос главной военной проблемой Киева

Денежный вопрос является главной военной проблемой Киева, в которую также упирается решение остальных серьезных трудностей. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как отмечают авторы сообщения, несмотря на меньшее внимание к проблеме, по сравнению с нехваткой личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проблем с противовоздушной обороной (ПВО), она продолжает нарастать и может оказаться опаснее всех остальных. При этом они подчеркнули, что текущая финансовая проблема оказалась для Украины серьезнее, чем все предыдущие.

Журналисты подчеркнули, что финансовая «формула войны» для Украины состоит из трех переменных — собственные доходы бюджета, поддержка, предоставляемая партнерами Киева, а также финансирование дефицита бюджета со стороны союзников.

По их словам, положение Украины ухудшилось по всем пунктам. Причиной этого стал отказ президента США Дональда Трампа от безвозмездной помощи, экономические трудности, обрушившиеся на Европейский союз, который вынужден в одиночку оказывать поддержку Киеву, а также изменение структуры военных расходов, которые идут в том числе на закупку китайских комплектующих для дронов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 120 миллиардов долларов на продолжение конфликта в 2026 году. По его словам, у Киева уже есть половина от этой суммы, а еще 60 миллиардов необходимо получить от союзников.