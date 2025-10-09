Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:56, 9 октября 2025Бывший СССР

На Украине обратили внимание на главную военную проблему Киева

На Украине назвали денежный вопрос главной военной проблемой Киева
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Денежный вопрос является главной военной проблемой Киева, в которую также упирается решение остальных серьезных трудностей. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как отмечают авторы сообщения, несмотря на меньшее внимание к проблеме, по сравнению с нехваткой личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проблем с противовоздушной обороной (ПВО), она продолжает нарастать и может оказаться опаснее всех остальных. При этом они подчеркнули, что текущая финансовая проблема оказалась для Украины серьезнее, чем все предыдущие.

Журналисты подчеркнули, что финансовая «формула войны» для Украины состоит из трех переменных — собственные доходы бюджета, поддержка, предоставляемая партнерами Киева, а также финансирование дефицита бюджета со стороны союзников.

По их словам, положение Украины ухудшилось по всем пунктам. Причиной этого стал отказ президента США Дональда Трампа от безвозмездной помощи, экономические трудности, обрушившиеся на Европейский союз, который вынужден в одиночку оказывать поддержку Киеву, а также изменение структуры военных расходов, которые идут в том числе на закупку китайских комплектующих для дронов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 120 миллиардов долларов на продолжение конфликта в 2026 году. По его словам, у Киева уже есть половина от этой суммы, а еще 60 миллиардов необходимо получить от союзников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ подорвали аммиакопровод. Зачем им это было нужно и что известно о последствиях?

    «Знатоку российской кухни» избрали меру пресечения в Москве

    В Подмосковье начался сезон сбора трюфеля

    Врач предложил улучшающую психическое состояние диету

    Европейскую страну уличили в опасном для всей планеты действии

    Крупнейшая экономика Европы столкнулась с усугублением кризиса

    Развитие отношений с Азербайджаном после встречи Путина и Алиева оценили

    В США назвали ключевой фактор в прекращении конфликта на Украине

    В Кремле рассказали об острых проблемах в разговоре Путина и Алиева

    Уехавший из России в Израиль комик назвал заставившее его ощутить себя евреем событие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости