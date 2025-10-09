Бывший СССР
На Украине рассказали о вывозивших наличные «вертолетами» олигархах

Экс-депутат Рады Олейник заявил о вывозивших наличные на вертолетах олигархах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ad pictures / Unsplash

Украинские олигархи несколько лет назад отправляли в Израиль наличные деньги на вертолетах. Об этом aif.ru рассказал экс-депутат Рады Владимир Олейник.

«3-4 года назад некоторые олигархи на Украине отправляли на вертолетах наличные деньги. Когда вскроют реальные кражи [президента Украины Владимира] Зеленского — это вопрос времени», — высказался он.

Олейник отметил, что глава Украины отправляет в Саудовскую Аравию и другие государства на сохранение денежные средства, украденные на боевых действиях. «Я не думаю, что Зеленский доживет до старости, осваивая эти деньги. Настанет время, когда его детям придется менять свою фамилию», — резюмировал бывший депутат Верховной Рады.

Ранее Олейник рассказал, что официальная зарплата Зеленского по декларации составляет 666 долларов в месяц (около 54 тысяч рублей по текущему курсу — прим. «Лента.ру»).

    Все новости