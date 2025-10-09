Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:38, 9 октября 2025Бывший СССР

На Украине назвали зарплату Зеленского

Экс-депутат Рады Олейник: Зарплата Зеленского составляет $666
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Официальная зарплата президента Украины Владимира Зеленского по декларации составляет 666 долларов в месяц (около 54 тысяч рублей по текущему курсу — прим. «Лента.ру»). Об этом сообщил aif.ru экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Он отметил, что в декларации украинского лидера за прошлый год «нет никаких 50 миллионов долларов». «По декларации он вообще самый нищий президент», — заявил Олейник.

В 2024 году Владимир Зеленский и члены его семьи за 2024 год заработали более 15 миллионов гривен (около 31 миллиона рублей по действовавшему на тот момент курсу — прим. «Ленты.ру»). В 2022 году Зеленский и его семья заработали 3,7 миллиона гривен — более 98 тысяч долларов. При этом в 2021 году доходы Зеленского и его семьи достигли почти 11 миллионов гривен — свыше 290 тысяч долларов по текущему курсу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США прокомментировали слова замглавы МИД России о передаче Tomahawk Украине

    Арестованный французский велосипедист попытался выйти из российского СИЗО

    Потерпевшие из «Крокуса» рассказали о криках и едком дыме во время теракта

    На Украине назвали зарплату Зеленского

    В России ответили на вопрос о возможности переноса новогодних выходных на майские

    Россиянам назвали способ превратить 28 дней отпуска в два месяца

    Украинцы стали массово запрашивать убежище в России

    Пара занялась сексом на глазах возмущенных отдыхающих

    Увиденное в зеркале спортзала заставило девушку задуматься о смене места для тренировок

    Океанолог сообщил об угрозе прибрежным городам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости