На Западе заявили об извлеченных Россией уроках из СВО

FA: Россия усовершенствовала свою армию, из-за чего Украине грозит больше потерь
Маргарита Щигарева
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия извлекла уроки из специальной военной операции (СВО) на Украине и значительно усовершенствовала свою армию, что грозит Киеву новыми потерями. Об этом заявил американский журнал Foreign Affairs (FA).

Как указали в западном издании, Москва создала сложную экосистему обучения, которая охватывает оборонную производственную базу, университеты и военнослужащих на разных уровнях командования. «Результатом стала новая тактика на поле боя, закрепленная в учебных программах и боевых руководствах, а также усовершенствованное оружие», — говорится в материале.

Вооруженные силы России стали армией, которая способна как эволюционировать в ходе текущего конфликта, так и готовиться к будущим высокотехнологичным противостояниям, добавили в FA. «Из-за этих изменений Украина, скорее всего, в последующие месяцы столкнется с еще большими потерями», — констатировали в издании.

Ранее журналист Брэндон Вайхерт в статье для американского издания The National Interest объяснил разговоры в Вашингтоне о передаче американских ракет Tomahawk Украине. Он счел, что глава США Дональд Трамп стал высказываться об этом из-за успехов России на поле боя.

