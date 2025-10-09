Экономика
14:36, 9 октября 2025Экономика

Набиуллина назвала рост цен на бензин временным фактором

Набиуллина: Меры правительства должны привести к стабилизации цен на бензин
Вячеслав Агапов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Центробанк (ЦБ) исходит из того, что рост цен на бензин — это временный фактор. Таким его назвала глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее цитирует «Интерфакс».

По словам председателя Банка России, меры правительства должны привести к стабилизации ситуации на топливном рынке. Всплеск цен на бензин вызван временным фактором на стороне предложения. Подорожание может замедлить снижение инфляционных ожиданий, они пока остаются повышенными.

Кроме того, в кулуарах «Финополиса» она рассказала, что ЦБ еще не видит, чтобы устойчивые компоненты инфляции росли повышенными темпами. Текущий подход к смягчению денежно-кредитной политики — осторожный и аккуратный, и у регулятора еще есть пространство для снижения ключевой ставки.

Тем временем стоимость бензина на Петербургской бирже регулярно обновляет исторические максимумы, вслед за ней растет и цена дизтоплива. На фоне роста биржевых котировок и сокращения производства в десятке регионов страны возникли трудности с реализацией топлива. Некоторые АЗС вводят ограничения на продажу бензина в одни руки, другие полностью прекращают свободную продажу и даже закрывают заправки.

8 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что выпуск нефтепродуктов в России увеличился, а на внутреннем рынке есть баланс. По его словам, проблемы в регионах решаются в обычном режиме, а глобальных трудностей с топливом не предвидится.

