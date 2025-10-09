Мир
Над базой НАТО пролетел неопознанный беспилотник

Spiegel: Неопознанный беспилотник заметили над военной базой НАТО в Германии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Неопознанный беспилотник замечен над военной базой НАТО в Германии. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Der Spiegel.

По словам собеседников издания, дрон пролетел около 19:00 (20:00 по московскому времени) на низкой высоте прямо над посадочной полосой базы. Военнослужащие объявили тревогу, была вызвана полиция. Тип и происхождение беспилотника установить не удалось.

Ранее конструкторы из Санкт-Петербурга представили новый дрон «Пегас», который способен выполнять различные задачи, в том числе быть как разведчиком, так и бомбардировщиком, ретранслятором или ударным беспилотником-камикадзе.

