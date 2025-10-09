Над базой НАТО пролетел неопознанный беспилотник

Неопознанный беспилотник замечен над военной базой НАТО в Германии. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Der Spiegel.
По словам собеседников издания, дрон пролетел около 19:00 (20:00 по московскому времени) на низкой высоте прямо над посадочной полосой базы. Военнослужащие объявили тревогу, была вызвана полиция. Тип и происхождение беспилотника установить не удалось.
