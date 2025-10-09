Забота о себе
16:30, 9 октября 2025Забота о себе

Названа безопасная суточная доза кофе

Диетолог Мухина: В день стоит употреблять не более трех-четырех чашек эспрессо
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Диетолог Марият Мухина заявила, что при чрезмерном употреблении кофе у человека могут появиться проблемы со здоровьем. В беседе с изданием NEWS.ru она назвала безопасную суточную дозу кофеина.

Мухина подчеркнула, что взрослый человек, у которого все в порядке со здоровьем, должен употреблять не более 400 миллиграммов кофеина в день. Столько содержится примерно в трех-четырех чашках эспрессо, а также в двух-трех чашках американо или капучино, отметила она.

Как пояснила специалистка, при чрезмерном употреблении кофе у человека может возникнуть длительная усталость вместо бодрости. Еще одним негативным последствием является спазм сосудов. Причем у некоторых людей наблюдается повышенная чувствительность к кофеину, поэтому им стоит существенно снизить его дозу, чтобы избежать тревоги, тахикардии и других неприятных симптомов, заключила Мухина.

Ранее диетолог Блейк Ливингуд предложил альтернативу энергетикам. Так, он посоветовал заменить тонизирующие напитки на огурцы.

