Названа неожиданная альтернатива энергетикам

Диетолог Ливингуд: Огурцы могут заменить энергетики и кофеин

Огурцы могут придать сил и заменить кофеин и энергетики, считает диетолог Блейк Ливингуд. Неожиданную альтернативу тонизирующим напиткам он назвал Daily Mirror.

Ливингуд указал, что самое ценное в энергетических напитках — это электролиты и витамины группы В. Эти же ингредиенты есть и в огурцах, заверил диетолог. «Витамины B1, B2 и B3 восстанавливают энергию, а также поддерживают другие важные процессы в организме», — заявил он.

Помимо этого, по словам специалиста, в огурцах есть небольшое количество магния, фосфора, кальция, а также полезной для кишечника клетчатки. «Если вы испытываете упадок сил ближе к концу дня, воздержитесь от энергетических напитков и кофеина. Просто возьмите и съешьте огурец», — дал совет диетолог.

