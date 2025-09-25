Забота о себе
10:28, 25 сентября 2025Забота о себе

Названа неожиданная альтернатива энергетикам

Диетолог Ливингуд: Огурцы могут заменить энергетики и кофеин
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Carl Tronders / Unsplash

Огурцы могут придать сил и заменить кофеин и энергетики, считает диетолог Блейк Ливингуд. Неожиданную альтернативу тонизирующим напиткам он назвал Daily Mirror.

Ливингуд указал, что самое ценное в энергетических напитках — это электролиты и витамины группы В. Эти же ингредиенты есть и в огурцах, заверил диетолог. «Витамины B1, B2 и B3 восстанавливают энергию, а также поддерживают другие важные процессы в организме», — заявил он.

Помимо этого, по словам специалиста, в огурцах есть небольшое количество магния, фосфора, кальция, а также полезной для кишечника клетчатки. «Если вы испытываете упадок сил ближе к концу дня, воздержитесь от энергетических напитков и кофеина. Просто возьмите и съешьте огурец», — дал совет диетолог.

Ранее диетолог Оскар Фернандес призвала отказаться от пончиков. По ее мнению, это самый вредный продукт, так как они состоят из рафинированной муки, сахара и большого количества пережаренного масла.

