14:34, 9 октября 2025

Названы поддерживающие мозг в тонусе продукты

Нутрициолог Селиванова: Богатые холином яйца помогут поддержать мозг в тонусе
Наталья Обрядина1

Фото: Designed by Freepik

Нутрициолог Ирина Селиванова рассказала, как поддержать мозг в тонусе. Соответствующие способы она назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Сохранить ясный ум и способность быстро реагировать даже при высоких нагрузках поможет правильное питание. Именно оно играет ключевую роль в поддержании баланса нейромедиаторов — особых веществ, отвечающих за эффективную работу мозга», — объяснила Селиванова.

Для повышения когнитивной выносливости даже при высоких нагрузках она посоветовала включить в рацион богатые холином продукты, например, яйца, печень или индейку. Также важно регулярно употреблять продукты, которые поспособствуют выработке гормона мотивации и удовольствия дофамина, к примеру, говядину и бобовые.

Другими важными продуктами, которые помогают поддержать мозг в тонусе, нутрициолог назвала источники омега-3 (жирная рыба и морепродукты), зеленый чай, субпродукты, темный шоколад, зелень, ягоды, орехи и семечки.

Ранее ученые из Вирджинии, США, установили, какие продукты ухудшают память. Они выяснили, что переработанное мясо и сладкие газированные напитки особенно опасны для мозга пожилых людей.

