Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:26, 9 октября 2025Мир

Нетаньяху и Трамп провели «эмоциональный» разговор

Нетаньяху и Трамп провели эмоциональный телефонный разговор после сделки с ХАМАС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на канцелярию премьера сообщает The Times of Israel.

«Они провели очень эмоциональную и теплую беседу, поздравив друг друга с историческим достижением — подписанием соглашения об освобождении всех заложников», — приводит газета заявление офиса Нетаньяху.

Израильский премьер выразил благодарность президенту США за его усилия, а американский лидер, в свою очередь, похвалил Нетаньяху за «решительное руководство и предпринятые им действия».

Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер пообещал, что и к Израилю, и к ХАМАС будет «справедливое отношение». Он назвал это «великим днем» для арабского мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Великий день». Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию конфликта

    Боец рассказал об использовании ВСУ дронов с самодельными боеприпасами

    В США прокомментировали слова замглавы МИД России о передаче Tomahawk Украине

    Трамп странно ответил на вопрос об Украине

    С Собчак взыскали долги по коммунальным платежам

    Стало известно о десятках взрывов и пожарах в Одессе и области после ударов «Гераней»

    Волки-людоеды за считанные дни загрызли шесть человек. От них нет спасения даже днем, а сопротивление делает зверей еще злее

    Опровергнут популярный миф о сексе в счастливых парах

    Трамп назвал дату освобождения заложников ХАМАС

    Раскрыта причина «излишнего» внимания Макрона к конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости