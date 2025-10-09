Нетаньяху и Трамп провели «эмоциональный» разговор

Нетаньяху и Трамп провели эмоциональный телефонный разговор после сделки с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на канцелярию премьера сообщает The Times of Israel.

«Они провели очень эмоциональную и теплую беседу, поздравив друг друга с историческим достижением — подписанием соглашения об освобождении всех заложников», — приводит газета заявление офиса Нетаньяху.

Израильский премьер выразил благодарность президенту США за его усилия, а американский лидер, в свою очередь, похвалил Нетаньяху за «решительное руководство и предпринятые им действия».

Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер пообещал, что и к Израилю, и к ХАМАС будет «справедливое отношение». Он назвал это «великим днем» для арабского мира.