14:46, 9 октября 2025Силовые структуры

Нежелание ехать с женой на шопинг стоило россиянину уголовного дела

В Красноярске житель инсценировал угон машины, чтобы не ехать с женой на шопинг
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Красноярске житель инсценировал угон своей машины, чтобы не ехать с женой на шопинг. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Сообщение о пропаже автомобиля Toyota Corona поступило в полицию от женщины в апреле. Она рассказала, что неизвестные похитили машину ее мужа с парковки около дома. Позже она перезвонила и заявила о том, что машина найдена на острове Отдыха.

На место приехали полицейские. Они зафиксировали сломанный замок зажигания, а также следы попытки вскрытия багажника. Было возбуждено уголовное дело по статье 166 («Неправомерное завладение автомобилем»). Однако во время расследования появились сомнения в показаниях владельца, он же настаивал, что машину угоняли.

В результате полицейские смогли установить, что мужчина сам оставил машину на острове Отдыха и повредил ее — после того, как жена попросила с ней съездить по магазинам. Возбуждено уголовное дело по статье 306 («Заведомо ложный донос») УК РФ. Ему грозит до двух лет колонии, пока он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Геленджике стоматолог в российском регионе обманул пациентов на миллион рублей.

