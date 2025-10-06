Силовые структуры
Силовые структуры

Стоматолог в российском регионе обманул пациентов на миллион рублей

В Геленджике задержали стоматолога, обманувшего пациентов на миллион рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В Геленджике задержали стоматолога, обманувшего пациентов на миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, 42-летний местный житель работал в стоматологии и получил от семи клиентов предоплату в размере более миллиона рублей за лечение зубов, но работу так и не выполнил.

Сотрудники полиции устанавливают другие факты его противоправной деятельности. По данной статье ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российский полицейский попался на продаже красивых номеров.

