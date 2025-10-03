Российский полицейский попался на продаже красивых номеров

В Саратове осудили полицейского за мошенничество

В Саратове осудили полицейского за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») УК РФ.

По данным агентства, в июле этого года начальник уголовного розыска Наил Тугушев получил от своего знакомого 300 тысяч рублей, за эту сумму он обещал помочь с получением номерных знаков на автомобиль с сочетанием цифр 777 и 888.

Его противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ и оперативники собственной безопасности МВД.

Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

