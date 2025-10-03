Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:55, 3 октября 2025Силовые структуры

Российский полицейский попался на продаже красивых номеров

В Саратове осудили полицейского за мошенничество
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Саратове осудили полицейского за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») УК РФ.

По данным агентства, в июле этого года начальник уголовного розыска Наил Тугушев получил от своего знакомого 300 тысяч рублей, за эту сумму он обещал помочь с получением номерных знаков на автомобиль с сочетанием цифр 777 и 888.

Его противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ и оперативники собственной безопасности МВД.

Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что двое российских бизнесменов сбежали из страны с миллиардами рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

    Генри Кавилл опубликовал откровенное фото

    Артемий Лебедев предрек россиянам сложные новогодние праздники

    США уничтожили судно вблизи Венесуэлы

    Мужчина сломал ребра 60-летней женщине на пляже из-за замечания

    Российские ученые разработали метод лечения наследственных болезней

    ЛЭП и жилые дома попали под удары ВСУ в российском регионе

    Россиянин начал разводить дальневосточных крабов у себя в холодильнике

    Российскому бойцу СВО с перебитой осколком разорвавшейся мины трахеей удалось спастись

    Образ 27-летнего сына Уилла Смита на показе описали фразой «как мой пятилетний внук»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости