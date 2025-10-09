Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи получил Нобелевскую премию по литературе

Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, автор нашумевших романов «Меланхолия сопротивления» и «Сатанинское танго»

(Международное движение сатанизма внесено в перечень террористов и экстремистов), получил Нобелевскую премию по литературе. Об этом сообщается на сайте премии.

Сообщается, что награда присуждена писателю за «убедительное и дальновидное творчество, которое в условиях апокалиптического ужаса утверждает силу искусства».

«Краснахоркаи — великий эпический писатель в центральноевропейской традиции, простирающейся от Кафки до Бернхарда. Она характеризуется абсурдизмом и гротескными излишествами», — сообщил Нобелевский комитет.

Ласло известен своими антиутопическими произведениями, исследующими гротескное существование в замкнутых мирах. Его книги отмечены престижными наградами, а также неоднократно экранизировались. Особое место в его творчестве занимает сотрудничество с выдающимся венгерским постановщиком Белой Тарром.

