Огромная змея сбежала от хозяев ради фастфуда

В США домашний питон сбежал от хозяев в ресторан быстрого питания

В штате Калифорния, США, сбежавшего домашнего питона нашли в ресторане быстрого питания In-N-Out. Об этом пишет Jam Press.

Огромную змею заметил работник ресторана в городе Монровия. Он испугался метрового питона и тут же вызвал службу спасения животных. Прибывшие спасатели поймали змею и доставили ее в приют. Питон показался ветеринарам домашним, и они попросили местную телевизионную станцию показать змею в новостях в надежде найти его хозяев.

Владелец змеи действительно увидел ее по телевизору. Он рассказал, что питона зовут Генри, это девочка. По его словам, Генри сбежала из дома в городе Сан-Бернардино 11 августа. Чтобы добраться до фастфуд-ресторана, ей пришлось преодолеть 64 километра.

Питона вернули семье. Хозяева Генри и ее спасители так и не поняли, как ей удалось добраться до другого города.

Ранее сообщалось, что в городе Бристоль, Великобритания, сбежавший королевский питон не дал мужчине сходить в туалет. Змею пытались поймать, но она исчезла.