Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:48, 9 октября 2025Из жизни

Огромная змея сбежала от хозяев ради фастфуда

В США домашний питон сбежал от хозяев в ресторан быстрого питания
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В штате Калифорния, США, сбежавшего домашнего питона нашли в ресторане быстрого питания In-N-Out. Об этом пишет Jam Press.

Огромную змею заметил работник ресторана в городе Монровия. Он испугался метрового питона и тут же вызвал службу спасения животных. Прибывшие спасатели поймали змею и доставили ее в приют. Питон показался ветеринарам домашним, и они попросили местную телевизионную станцию показать змею в новостях в надежде найти его хозяев.

Владелец змеи действительно увидел ее по телевизору. Он рассказал, что питона зовут Генри, это девочка. По его словам, Генри сбежала из дома в городе Сан-Бернардино 11 августа. Чтобы добраться до фастфуд-ресторана, ей пришлось преодолеть 64 километра.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Питона вернули семье. Хозяева Генри и ее спасители так и не поняли, как ей удалось добраться до другого города.

Ранее сообщалось, что в городе Бристоль, Великобритания, сбежавший королевский питон не дал мужчине сходить в туалет. Змею пытались поймать, но она исчезла.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом

    Сын Плющенко стал участником ДТП

    Истории обычных россиян превзошли контент блогеров и сообществ

    Россиянка повлияла на приговор порнографа

    На Западе заявили о безумии Зеленского

    В Крыму пассажиры полчаса проехали в автобусе с телом попутчицы

    Начальника полиции российского города отстранили от работы

    В МИД заявили о попытке захвата одной из святынь православия на Украине

    Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС полностью

    Уехавшая из России актриса закрыла свой бизнес в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости