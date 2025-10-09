Мир
23:53, 9 октября 2025Мир

Опубликованы кадры гигантской автомобильной пробки в Китае

В сети появились кадры гигантской пробки на трассе Пекин — Гонконг — Макао в КНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

В сети появились кадры гигантской автомобильной пробки на трассе ПекинГонконгМакао в Китае. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Причиной пробок стало завершение «Золотой недели» — это восьмидневные каникулы, приуроченные ко Дню образования КНР. Во время них вся страна активно путешествует, а затем люди возвращаются домой.

Сотни тысяч автомобилей создали заторы на десятки километров. Отмечается, что люди могут простоять в пробках больше суток.

В июле на видео попала огромная пробка перед Крымским мостом. В очереди на въезд в Крым стояло 1,1 тысячи машин. Время ожидания составляло более трех часов.

