Опубликованы кадры гигантской автомобильной пробки в Китае

В сети появились кадры гигантской пробки на трассе Пекин — Гонконг — Макао в КНР

В сети появились кадры гигантской автомобильной пробки на трассе Пекин — Гонконг — Макао в Китае. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Причиной пробок стало завершение «Золотой недели» — это восьмидневные каникулы, приуроченные ко Дню образования КНР. Во время них вся страна активно путешествует, а затем люди возвращаются домой.

Сотни тысяч автомобилей создали заторы на десятки километров. Отмечается, что люди могут простоять в пробках больше суток.

В июле на видео попала огромная пробка перед Крымским мостом. В очереди на въезд в Крым стояло 1,1 тысячи машин. Время ожидания составляло более трех часов.