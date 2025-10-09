Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:33, 9 октября 2025Россия

Орел сбил дрон в кавказском регионе России и попал на видео

В Дагестане орел сбил FPV-дрон, который перепутал с добычей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Дагестане орел сбил FPV-дрон, который перепутал с добычей. Видео опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах, снятых камерой коптера в горной местности кавказского региона, видно, как к нему на большой скорости и с выставленными вперед когтями приближается птица. После этого съемка сбивается, но, судя по всему, дрону удалось удержаться в воздухе.

Получил ли беспилотник повреждения, не уточняется. О состоянии орла также неизвестно.

Ранее в сети появились кадры из Иркутской области, на которых местные жители бросают камни в вылетающие из фуры украинские беспилотники. Часть россиян залезла на грузовик, чтобы помешать дронам продолжить полет. Позже мужчин наградили, о чем сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ подорвали аммиакопровод. Зачем им это было нужно и что известно о последствиях?

    «Знатоку российской кухни» избрали меру пресечения в Москве

    В Подмосковье начался сезон сбора трюфеля

    Врач предложил улучшающую психическое состояние диету

    Европейскую страну уличили в опасном для всей планеты действии

    Крупнейшая экономика Европы столкнулась с усугублением кризиса

    Развитие отношений с Азербайджаном после встречи Путина и Алиева оценили

    В США назвали ключевой фактор в прекращении конфликта на Украине

    В Кремле рассказали об острых проблемах в разговоре Путина и Алиева

    Уехавший из России в Израиль комик назвал заставившее его ощутить себя евреем событие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости