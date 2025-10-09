Останки женщины идентифицировали через 22 года после убийства

В США полиция установила личность женщины, которую убили 22 года назад

В американском штате Индиана спустя 22 года удалось установить личность жертвы убийства. Об этом сообщает Indiana Public Media.

Останки женщины, обнаруженные в округе Оуэн еще в 2003 году, были идентифицированы. Жертвой оказалась 35-летняя Динна Смит из Индианаполиса, пропавшая без вести в 1999 году. Расследование обстоятельств ее смерти продолжается.

«Личность жертвы была установлена благодаря совместной работе подразделения по пропавшим без вести полиции Индианаполиса, департамента полиции Спенсера и других агентств», — отмечается в заявлении властей. Полиция призвала всех, кто располагает какой-либо информацией о деле, выйти на связь с детективами.

