Пассажирка устроила истерику при выходе из самолета и обозвала попутчицу сукой

DM: Пассажирка Frontier Airlines устроила истерику в самолете и попала на видео

Пассажирка авиакомпании Frontier Airlines устроила истерику при выходе из самолета и попала на видео. Его публикует британский таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что инцидент произошел после приземления лайнера в Балтиморе, штат Мэриленд, США. Женщина встала в проходе, заблокировав путь попутчикам, и заявила, что не сдвинется с места, пока те не пропустят ее дочь, сидевшую на несколько рядов позади.

Агрессивная пассажирка проигнорировала предложение стюардессы отойти в сторону, выпустить других людей и подождать, пока ее дочь пройдет вперед. А в ответ на замечание одной из женщин героиня ролика обозвала ее сукой и предложила ей «заняться своим делом».

В конце концов бортпроводница уговорила дебоширку подвинуться и пропустить попутчиков к выходу. «К черту всех!» — крикнула женщина, отходя в сторону.

Пользователи соцсетей были возмущены таким поведением путешественницы. «Забаньте ее пожизненно! Люди невероятно грубые!», «У меня голова разболелась, хотя я даже не в этом самолете», «Ее дочери, наверное, было потом стыдно даже идти с ней рядом», — написали они в комментариях.

Ранее пассажир самолета Delta Airlines ударил попутчика в живот из-за его лишнего веса и посоветовал ему похудеть. Возмущенный произошедшим мужчина отметил, что обратится в суд.