Пассажир самолета ударил комика в живот из-за его лишнего веса и посоветовал ему похудеть

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Пассажир самолета Delta Airlines ударил комика в живот из-за его лишнего веса и посоветовал ему похудеть. Об этом пишет The People.

Инцидент произошел 14 сентября. 49-летний комик Гай Бранум занял свое место посередине ряда в салоне самолета. Позже на борт поднялся его сосед по креслу. По словам Бранума, тот моментально разозлился, когда понял, что будет сидеть рядом. Во время полета он спросил мужчину, не мог бы тот подвинуться, а затем сильно толкнул.

«Он просто ударил меня локтем так сильно, как только мог», — рассказал Бранум в видео, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Комик также записал на камеру разговор с попутчиком.

Пассажир пожаловался на недостаток места, чтобы расположиться комфортно, намекнул Брануму на необходимость похудеть и даже сказал, что сам был участником некой специальной программы, которая помогла ему сбросить лишний вес. Возмущенный произошедшим комик отметил, что обратится в суд, чтобы дать понять, что такое поведение неприемлемо.

Ранее пассажир с лишним весом устроил истерику на рейсе авиакомпании Thai Lion Air и вынудил вынести себя из самолета на руках. Он потребовал, чтобы его пересадили от окна на место у аварийного выхода. Получив отказ, мужчина устроил такой скандал, что экипаж вызвал полицию.

