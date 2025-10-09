Экономика
Перспективы индийских автомобилей в России оценили

«Ъ»: Индийский автопром может занять нишу бюджетных машин в России
Вячеслав Агапов

Фото: Jaye Haych / Unsplash

Индийский автопром может занять нишу бюджетных машин в России. Так перспективу автомобилей из азиатской страны оценили эксперты «Коммерсантъ».

Как ранее заявил посол Индии в России Винай Кумар, республика собирается наращивать поставки машин в Россию наряду с отгрузками лекарств и электроники. Сейчас в стране работают как совместные с иностранцами предприятия, так и чисто индийские автопроизводители, на долю которых сейчас приходится примерно четверть всех продаж внутри страны.

«Индийский автопром за последние десять лет совершил серьезный качественный скачок, перейдя от лицензированных сборок к собственным разработкам с международной сертификацией», — пояснил Александр Степанов, владелец компании по импорту в РФ автомобилей Autosan.

Эксперты полагают, что индийские компании могут поставлять в Россию компактные кроссоверы, хетчбэки, а также рамные внедорожники, которые могут потеснить китайских производителей, занявших большую часть (почти 60 процентов) российского рынка. Качество индийских авто не хуже — они получают высокие баллы в независимых краш-тестах, оснащаются современными опциями и силовыми установками, в том числе собственного производства.

«Индийские бренды отличаются от привычных нам уже китайских марок по своей структуре и стратегии. Они фокусируются на доступности и массовости, их стратегии ориентированы на предложение недорогих автомобилей с базовыми характеристиками», — отметил генеральный директор автомобильного аукциона Migtorg Александр Коротков.

По мнению Степанова, индийские машины могут занять сегменты бюджетных городских автомобилей двух миллионов рублей, компактных кроссоверов до 2,5 миллиона рублей, утилитарных внедорожников и пикапов до 3 миллионов рублей. Их цены даже с учетом морской логистики в четыре-шесть недель, таможенной пошлины, утилизационного сбора и маржи дилера будут ниже, чем у китайских, примерно на 20-30 процентов.

Однако для поставок машин в Россию индийским компаниям нужно изменить расположение и компоновку управления в авто (сейчас в стране производят праворульные машины), подумать о повышении антикоррозийной устойчивости кузова и теплоизоляции машин для российских зим. Индийские автомобили отличаются дешевыми материалами отделки, слабой шумоизоляцией и не всегда качественной сборкой мелких деталей, предупредил коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев.

По данным издания «Деловой Петербург» («ДП»), в России наблюдается стремительный рост цен на новые легковые автомобили, за год стоимость машин увеличилась на шесть процентов. В сентябре 2025 года средневзвешенная цена автомобиля составляет 3,34 миллиона рублей. В месячной динамике прирост за первый осенний месяц составил четыре процента.

