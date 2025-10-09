«Почта России» потратила полмиллиарда рублей на рекламу вместо ремонта отделений

«Почта России» потратила полмиллиарда рублей на онлайн-рекламу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Так, по сведениям канала, госкомпания в 2025 году отдала 544 миллиона рублей на онлайн-рекламу — баннеры и продвижение в соцсетях. «Все ради того, чтобы люди переходили на сайт "Почты России". Это данные из исследования, проведенного аналитиками Digital Buget», — сказано в публикации.

Авторы канала также отметили, что на эти деньги можно было бы отремонтировать примерно 160 почтовых отделений. Кроме того, в публикации сообщается, что сама «Почта России» продолжает работать в минус. «Операционный убыток в прошлом году составил 17,1 миллиарда рублей — в 2,1 раза больше, чем годом ранее», — сообщает канал.

Авторы публикации, ссылаясь на данные Счетной палаты, сообщают, что аудит компании, завершенный в апреле, показал: с 2021 по 2025 год «Почта» получила 17 миллиардов рублей бюджетных инвестиций на модернизацию 3355 отделений. Однако за 2022-2023 годы 723 отделения (то есть почти 30 процентов) так и не были модернизированы вовремя.

Как сообщила Baza, с начала года «Почта России» подала 181 заявку на госзакупки на общую сумму почти 786 миллионов рублей, которые и планировалось использовать для капитального ремонта почтовых отделений.

В августе 2025 года уже сообщалось, что «Почту России» оштрафовали за махинации с модернизацией отделений. Мировой судья города Москвы оштрафовал «Почту России» за нарушения условий предоставления инвестиций из бюджета. Сумма штрафа составила 230 миллионов рублей. Аудиторы выяснили, что госкомпания получила средства на модернизацию почтовых отделений в сельской и труднодоступной местности, однако не выполнила значительную часть работ.