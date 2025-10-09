Полиция вскрыла лишившую россиян 600 миллионов рублей финансовую пирамиду

В Петербурге нашли финансовую пирамиду, лишившую 200 человек 600 млн рублей

В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды, лишившей 200 россиян 600 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что финансовую пирамиду организовал местный предприниматель. К своей деятельности он привлек сестру и племянника. Он работал через подконтрольную компанию, которая официально занималась монтажными работами. Под видом займов они привлекали деньги россиян, а взамен обещали доходность до 25 процентов годовых. Однако, как сообщает официальный представитель МВД России, на деле фигуранты не собирались выполнять обещания, а полученные деньги тратили по своему усмотрению.

По словам Волк, полицейские провели обыск у подозреваемых. В результате были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации и печати фиктивных организаций.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Все материалы переданы в следственное управление ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что в Москве суд вынес приговор группе мошенников, обманувших 100 пенсионеров на 100 миллионов рублей.