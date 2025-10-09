Интернет и СМИ
Пользователи MAX смогут создать цифровой ID по водительскому удостоверению

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В мессенджере MAX появилась возможность создать цифровой ID по водительскому удостоверению через «Госуслуги». Об этом сообщил глава VK Владимир Кириенко на «Финополисе-2025», пишет ТАСС.

На старте цифровой ID был доступен только по биометрии или заграничному паспорту. Однако теперь за пару минут любой пользователь может получить полный спектр возможностей, указал он. Для этого нужно перейти в профиль в мессенджере, выбрать «Создание ID» и дать согласие на вход по лицу или отпечатку пальца. На «Госуслугах» нужно согласиться на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии очно или онлайн по загранпаспорту. Затем потребуется сделать селфи и получить подтверждение о готовности ID.

Цифровой ID — это аналог бумажных документов. Некоторые ретейлеры уже запускают такую возможность на кассах самообслуживания.

Ранее пользователям мессенджера MAX стал доступен новый сервис. Там появился чат-бот «Госключ», с помощью которого можно подписывать договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы электронной подписью. Новый сервис доступен россиянам, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» и сертификат электронной подписи.

