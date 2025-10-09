Популярность одного вида вкладов в России рекордно выросла

ЦБ: Доля коротких вкладов в России достигла рекордного уровня в 30 процентов

Доля коротких вкладов (оформленных на срок до 180 дней) в России достигла рекордного уровня в 30 процентов от общего портфеля сбережений. О растущей популярности одного вида депозитов со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) сообщает газета «Известия».

Треть рынка — рекордный уровень за последние годы — показатель в полтора выше, чем результаты на начало 2025-года. За последний год объем коротких вкладов вырос на 60 процентов, до 16 триллионов рублей. Эксперты видят в тенденции проблему для экономики, так как слишком высокий объем коротких денег снижает возможности для развития долгосрочных проектов.

В пресс-службе регулятора отмечают, что ставки по коротким вкладам существенно выше, чем по долгосрочным, на фоне ожиданий снижения ключевой ставки. Срок большой части таких депозитов заканчивается в ближайшие месяцы, и банки готовятся продлить их, предлагая новые продукты и выгодные условия, что усиливает конкуренцию за сбережения населения, пояснили в «Новиком».

По словам экономиста Андрея Бархоты, столь высокая доля коротких вкладов несет риски для ликвидности банковского сектора и ограничивает способность банков направлять сбережения граждан в долгосрочные инвестиции. При короткой ресурсной базе кредитование крупных проектов становится невозможным, что ограничивает экономический рост и дополнительно охлаждает экономику. Доля коротких вкладов существенно сократится лишь когда ключевая ставка опустится ниже 14 процентов, добавил он.

16 триллионов рублей лежит на коротких владах Это более чем вдвое выше показателей 2024-го — тогда он составлял лишь 6,9 триллиона рублей. Общий объем рублевых вкладов в банках сейчас достигает 58 триллионов, почти на четверть больше, чем годом ранее.

Инвестиционные проекты в реальном секторе требуют долгосрочных вложений, и отсутствие длинных денег остается одной из ключевых проблем российской экономики, пояснил главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин. Их нехватку компенсируют государственной поддержкой, что увеличивает нагрузку на бюджет и налогоплательщиков.

Банк России сообщил об очередном падении средней максимальной ставки по вкладам в десяти крупнейших банках. В I декаде сентября средняя максимальная ставка составляла 15,59 процента, во II — 15,56, то в III данный показатель опустился уже до 15,55 процента. При подсчете учитывались максимальные ставки по вкладам, доступные любому клиенту, без ограничений и предварительных условий. Кроме того, не учитывались ставки с капитализацией процентов по вкладу.