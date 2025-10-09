Силовые структуры
Потерпевшие из «Крокуса» рассказали о криках и едком дыме во время теракта

ТАСС: Потерпевшие из «Крокуса» рассказали о криках и едком дыме во время теракта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Одна из потерпевших по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» сообщила в суде, что слышала в концертном зале крики других посетителей о том, что в холле «обезумевшие люди» ходят и «всех расстреливают». Об этом пишет ТАСС.

Во время оглашения свидетельских показаний и допроса потерпевших один из посетителей «Крокуса» рассказал, что не видел террористов, но слышал выстрелы. «Еще одна допрошенная потерпевшая сказала, что во время эвакуации из концертного зала тягучий едкий дым, из-за которого было невозможно дышать, мешал передвижению в здании», — сообщил одни из участников процесса.

Ранее стало известно, что пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» до сих пор лечат ожоги. Как рассказал РИА Новости участник процесса, люди также страдают от нервного тика, это заметно во время допросов в суде, у них начинает дергаться лицо.

