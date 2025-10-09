Силовые структуры
19:25, 9 октября 2025Силовые структуры

Появились подробности о московском насильнике

В Москве суд взял под стражу мужчину за попытку надругаться над девушкой в парке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы взял под стражу мужчину, который с ножом напал на девушку в парке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

22-летний Дмитрий Шепетуха пробудет в СИЗО до 8 декабря. Ему вменяют статьи о насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование.

Мужчина напал на незнакомку 7 октября около Лефортовского парка. Ей удалось оказать сопротивление и сбежать. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Шепетуху задержали в Рязани.

Известно, что мучжина ранее был судим за избиение и грабеж, он освободился из колонии полтора года назад.

Ранее сообщалось, что с допросом выбросившего дочь из окна россиянина возникли сложности.

