Появились подробности о московском насильнике

В Москве суд взял под стражу мужчину за попытку надругаться над девушкой в парке

Лефортовский суд Москвы взял под стражу мужчину, который с ножом напал на девушку в парке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

22-летний Дмитрий Шепетуха пробудет в СИЗО до 8 декабря. Ему вменяют статьи о насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование.

Мужчина напал на незнакомку 7 октября около Лефортовского парка. Ей удалось оказать сопротивление и сбежать. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Шепетуху задержали в Рязани.

Известно, что мучжина ранее был судим за избиение и грабеж, он освободился из колонии полтора года назад.

