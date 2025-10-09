С допросом выбросившего дочь из окна россиянина возникли сложности

Выбросившего дочь из окна жителя Уфы не смогли допросить, он не идет на контакт

Жителя Уфы, который выбросил из окна трехлетнюю дочь, не смогли допросить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, мужчина отказывается идти на контакт. Результаты медосвидетельствования задержанного еще не пришли.

ЧП произошло ранее 9 октября. Сначала россиянин выбрасывал с балкона четвертого этажа вещи, после чего скинул и ребенка. Девочка выжила, но ее состояние врачи оценили как крайне тяжелое. Причиной поступка отца назвали срыв.

Сообщалось, что он 15 лет назад лечился у психиатра и состоял на учете в психдиспансере. Он работал электриком, мать пострадавшей девочки — педагог. Семья характеризовалась как благополучная.

