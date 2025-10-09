Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:09, 9 октября 2025Силовые структуры

Опубликовано видео с растаптывающим голову пассажирки трамвая россиянином

В Новосибирске мужчина втоптал голову пассажирки трамвая в землю
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Новосибирске житель напал на пассажирку трамвая. Об этом сообщает «КП — Новосибирск».

По данным источника, изначально конфликт произошел между мужчиной и кондуктором трамвая якобы из-за того, что пассажир долго ждал чек об оплате проезда. Мужчина стал проявлять агрессию и повредил кассовый аппарат, пассажирка попыталась его остановить. Тогда мужчина распылил перцовый баллончик, а затем набросился на заступницу.

На кадрах видно, как он выталкивает женщину из салона трамвая, а когда та падает, начинает ногами бить ее по голове. Его оттащил от женщины другой мужчина. Потерпевшая получила серьезные травмы. Уточняется, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Красноярске житель инсценировал угон машины, чтобы не ехать с женой на шопинг. Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России обвинило ВСУ в подрыве аммиакопровода в зоне СВО при отступлении

    Токаев анонсировал свой визит в Россию

    Медведев поблагодарил Ким Чен Ына

    Производство репрессированного в 1930-х годах агиттекстиля возобновили в России

    На Украине назвали цель ударов по железнодорожной инфраструктуре

    Развод Самойловой с Джиганом опровергли

    Поплавская заявила о пропитых мозгах Лазаревой

    Работника завода раздавило бетономешалкой

    ЦБ понизил курс доллара

    Российский школьник ударил беременную учительницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости