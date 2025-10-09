Опубликовано видео с растаптывающим голову пассажирки трамвая россиянином

В Новосибирске мужчина втоптал голову пассажирки трамвая в землю

В Новосибирске житель напал на пассажирку трамвая. Об этом сообщает «КП — Новосибирск».

По данным источника, изначально конфликт произошел между мужчиной и кондуктором трамвая якобы из-за того, что пассажир долго ждал чек об оплате проезда. Мужчина стал проявлять агрессию и повредил кассовый аппарат, пассажирка попыталась его остановить. Тогда мужчина распылил перцовый баллончик, а затем набросился на заступницу.

На кадрах видно, как он выталкивает женщину из салона трамвая, а когда та падает, начинает ногами бить ее по голове. Его оттащил от женщины другой мужчина. Потерпевшая получила серьезные травмы. Уточняется, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Красноярске житель инсценировал угон машины, чтобы не ехать с женой на шопинг. Возбуждено уголовное дело.