Появились данные о выбросившем маленькую дочь из окна четвертого этажа россиянине

Житель Уфы, выбросивший дочь из окна, лечился у психиатра и состоит на учете

Психическое состояние жителя Уфы, выбросившего маленькую дочь из окна четвертого этажа, в настоящее время нестабильно. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи пытаются провести опрос мужчины для выяснения причин и обстоятельств случившегося, однако в его поведении наблюдаются странности, он психически возбужден.

Подозреваемый состоял на учете в психдиспансере, он 15 лет назад лечился у психиатра, добавляет РИА Новости.

В целом же семья характеризуется как благополучная. Мать пострадавшей девочки работает педагогом, отец — электриком, уточняет Telegram-канал Shot. Накануне трагедии жена уехала со старшим сыном-инвалидом в санаторий, оставив мужа с младшей дочерью.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло из-за срыва отца девочки. Сначала он выбрасывал вещи с балкона, а потом сделал то же самое с ребенком — девочка выжила, ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.