11:55, 9 октября 2025Силовые структуры

Появились данные о выбросившем маленькую дочь из окна четвертого этажа россиянине

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Республики Башкортостан»

Психическое состояние жителя Уфы, выбросившего маленькую дочь из окна четвертого этажа, в настоящее время нестабильно. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи пытаются провести опрос мужчины для выяснения причин и обстоятельств случившегося, однако в его поведении наблюдаются странности, он психически возбужден.

Подозреваемый состоял на учете в психдиспансере, он 15 лет назад лечился у психиатра, добавляет РИА Новости.

В целом же семья характеризуется как благополучная. Мать пострадавшей девочки работает педагогом, отец — электриком, уточняет Telegram-канал Shot. Накануне трагедии жена уехала со старшим сыном-инвалидом в санаторий, оставив мужа с младшей дочерью.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло из-за срыва отца девочки. Сначала он выбрасывал вещи с балкона, а потом сделал то же самое с ребенком — девочка выжила, ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

