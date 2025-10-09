Путешествия
15:24, 9 октября 2025Путешествия

Президент Азербайджана оценил развитие дорожных карт с Россией

Алиев: Дорожные карты России и Азербайджана успешно реализуются
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил развитие дорожных карт с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Ильхам Алиев отметил, что дорожная инфраструктура между России и Азербайджана успешно реализуются. Повестку дня между странами он назвал обширной и позитивной, подчеркнув, что в этом году отношения развивались успешно.

Путин и Алиев впервые встретились с момента охлаждения отношений в 2025 году. Президент Азербайджана поблагодарил Путина за информацию о расследовании происшествия с самолетом авиакомпании AZAL.

