Путин и Алиев начали встречу один на один

Президент России Владимир Путин начал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«В настоящее время в Душанбе проходит встреча один на один Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится в сообщении пресс-ведомства.

Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, где Алиев и Путин перед встречей пожали друг другу руки. О повестке переговоров пока не сообщается.

Это первые переговоры Путина и Алиева на официальном уровне с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году. Точкой отсчета кризиса стала авиакатастрофа самолета Азербайджанских авиалиний в Казахстане в декабре 2024 года.