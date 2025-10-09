Бывший СССР
14:59, 9 октября 2025

Алиев поблагодарил Путина за слова о самолете авиакомпании AZAL

Алиев поблагодарил Путина за информацию по делу о крушении самолета AZAL
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за информацию по делу о крушении самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в декабре 2024 года в Казахстане. Отрывок из речи азербайджанского лидера приводит Minval Politika в своем Telegram-канале.

«Еще раз благодарю [Вас] за эту информацию», — говорит Алиев, обращаясь к Путину, добавив, что Москва и Баку находятся в контакте по расследованию причин крушения лайнера. Кроме того, азербайджанский лидер объявил об отсутствии сомнений в расследовании, которое находится под личным контроля Владимира Путина.

Он также пожелал Путину и российскому народу всего самого доброго.

Путин и Алиев впервые встретились с момента охлаждения отношений в 2025 году. На ней российский президент заявил, что две ракеты системы противовоздушной обороны (ПВО) России взорвались в нескольких метрах от самолета авиакомпании AZAL, а также пообещал выплатить компенсации.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что одной из причин авиакатастрофы является украинский беспилотник. О причинах, отмечает он, президент узнал позавчера.

