14:51, 9 октября 2025

Путин заявил о выплате компенсации из-за авиакатастрофы с самолетом AZAL

Путин: Россия выплатит компенсацию из-за авиакатастрофы с самолетом AZAL
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Россия в связи с авиакатастрофой самолета AZAL сделает все необходимое в отношении компенсаций. Об этом на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям», — заявил российский лидер.

Это первые переговоры Путина и Алиева на официальном уровне с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году. Российский лидер предложил начать двустороннюю встречу с обсуждения авиакатастрофы самолета AZAL.

В ходе беседы двух лидеров российский президент раскрыл подробности трагедии. По словам Путина, причины авиакатастрофы связаны с фактом нахождения в небе украинского беспилотника.

