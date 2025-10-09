Путин узнал о причинах крушения самолета AZAL позавчера

Путина проинформировали о причинах крушения самолета AZAL позавчера

Президента России Владимира Путина проинформировали обо всех причинах крушения самолета AZAL только 7 октября. Об этом российский лидер заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

«Я изложил то, с чем меня ознакомили буквально накануне нашей встречи — вчера-позавчера», — заявил российский лидер.

Это первые переговоры Путина и Алиева на официальном уровне с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году. Российский лидер предложил начать двустороннюю встречу с обсуждения авиакатастрофы самолета AZAL.

В ходе беседы двух лидеров российский президент раскрыл подробности трагедии. По словам Путина, причины авиакатастрофы связаны с фактом нахождения в небе украинского беспилотника.