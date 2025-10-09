Моя страна
18:59, 9 октября 2025

Производство репрессированного в 1930-х годах агиттекстиля возобновили в России

В Иваново возобновили производство репрессированного в 1930-х годах агиттекстиля
Мария Винар

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Иваново возобновили производство репрессированного в 1930-х годах агитационного текстиля. Об этом сообщает журнал «Родина» со ссылкой на пресс-службу музея ивановского ситца.

На фабрике «Красная Талка» воспроизвели шесть мотивов «Лампы», «Шестеренки, снопы, серпы», «Трактор», «Шестеренки», «Пятилетку в четыре года» и «Космос». Известно, что автором последнего является выдающийся художник текстильного рисунка Сергей Бурылин. Уточняется, что именно эту работу пока не запустили в массовое производство.

В музее пояснили, что ткани будут представлены как сувениры. «Почти столетие спустя снова держим в руках ситцы с шестеренками, снопами, лампочками и тракторами! Коллекция выпущена ограниченным тиражом и станет нашей сувенирной продукцией», — отметили сотрудники учреждения.

Ивановские художники стремились передать в своих работах промышленную мощь молодого советского государства. Так, в истории агитационного текстиля ярким феноменом стали так называемые ткани-лозунги. В едва заметных штрихах были спрятаны буквы советских слоганов, например, «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».

Ранее сообщалось, что Кабардино-Балкария перевыполнила план по производству одного продукта. Выяснилось, что за первые шесть месяцев 2025 года в республике произвели больше четверти миллиона тонн молока. Лучшие показатели оказались в Баксанском районе.

.
