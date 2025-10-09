Проникновение фаната в квартиру российской певицы назвали пиар-ходом

Дворцов: Проникновение фаната в квартиру певицы Доры является пиар-ходом

Инцидент с проникновением поклонника в квартиру певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова) является грамотно продуманным пиар-ходом. Такое мнение выразил продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти».

Медиаменеджер похвалил команду артистки за «качественную» и «профессиональную» работу. «Даже взять прошлый скандал летом этого года, который мы все помним. Там как бы был зашквар полный. В последнее время она стала менее заметна, потому что, я так полагаю, либо меньше качественного материала стало, либо меньше выступлений», — добавил он.

Ранее сообщалось, что фанат в костюме Человека-паука проник в квартиру Доры в Москве. 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. Поклонник якобы планировал оставить на окне послание для певицы, но после этого не смог вернуться на крышу.