Противодроновый ПЗРК испытают в зоне СВО

«Кайсант»: ПЗРК «Гермес» для борьбы с дронами испытают до конца 2025 года

Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Гермес», предназначенный для борьбы с дронами, могут испытать в зоне СВО до конца 2025 года. Об этом сообщил представитель научно-производственного объединения (НПО) «Кайсант», передает ТАСС.

«Нет, [ПЗРК] в зоне СВО еще не тестировали. Сейчас идут внутренние испытания. Я думаю, в ближайшие пару месяцев, до конца года, уже начнутся боевые испытания», — сказали на стенде НПО в ходе форума «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС».

В сентябре стало известно, что противодроновый ПЗРК, разработанный в рамках проекта «Вектор», прошел испытания. Производитель показал на видео пуск и полет зенитной ракеты.

В том же месяце НПО «Кайсант» сообщило о создании противодронового ПЗРК ближнего радиуса действия. Комплекс с системой наведения на основе машинного зрения может захватить цель на дистанции 500 метров.