Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:27, 9 октября 2025Наука и техника

Противодроновый ПЗРК испытают в зоне СВО

«Кайсант»: ПЗРК «Гермес» для борьбы с дронами испытают до конца 2025 года
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Гермес», предназначенный для борьбы с дронами, могут испытать в зоне СВО до конца 2025 года. Об этом сообщил представитель научно-производственного объединения (НПО) «Кайсант», передает ТАСС.

«Нет, [ПЗРК] в зоне СВО еще не тестировали. Сейчас идут внутренние испытания. Я думаю, в ближайшие пару месяцев, до конца года, уже начнутся боевые испытания», — сказали на стенде НПО в ходе форума «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС».

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В сентябре стало известно, что противодроновый ПЗРК, разработанный в рамках проекта «Вектор», прошел испытания. Производитель показал на видео пуск и полет зенитной ракеты.

В том же месяце НПО «Кайсант» сообщило о создании противодронового ПЗРК ближнего радиуса действия. Комплекс с системой наведения на основе машинного зрения может захватить цель на дистанции 500 метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли одну договоренность Путина и Алиева

    Галкин продал редчайший Bentley. Его номера оказались вдвое дороже люксового авто. Сколько они стоили и что в них особенного?

    Путин и президент Таджикистана начали встречу

    Ноутбук спас мужчину от бандитской пули

    Внешность 41-летнего Джона Хилла после похудения расстроила фанатов

    В Москве закончился сезон туманов

    Бельгия обозначила три красные линии по российским активам

    Овечкин установил рекорд в НХЛ

    Народного артиста РСФСР экстренно госпитализировали в Москве

    Двигатель самолета со следами крови после столкновения со стаей птиц попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости