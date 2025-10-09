Бывший СССР
Путин оценил положение русского языка в Таджикистане

Путин поблагодарил Рахмона за внимательное отношение Душанбе к русскому языку
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном поблагодарил Душанбе за внимательное отношение к русскому языку. Об этом сообщает ТАСС.

«В сфере гуманитарного взаимодействия я хочу вас особенно поблагодарить за такое внимательное отношение к русской культуре, к русскому языку. Мы с вами открыли несколько школ, (…) все это работает и функционирует на самом хорошем уровне. Студенты из Таджикистана учатся в российских вузах», — заявил Путин.

Российский лидер вместе с тем отметил работу Москвы и Душанбе в сфере безопасности и обороны.

Путин прибыл в Таджикистан вечером 8 октября. Его визит продлится три дня.

